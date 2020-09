Casos duplicaram, mas Portugal desceu para 12.º país europeu com novos doentes per capita

© Paulo Cunha/Lusa

Apesar do grande aumento registado no último mês, Portugal é 'apenas' o décimo segundo país europeu com mais casos, per capita, de Covid-19 nas últimas duas semanas. A conta é do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) que alerta para a subida de casos que está a ser detetada, de forma consistente, na maioria dos países.

Num balanço agora publicado, o centro europeu avisa que há quase dois meses, 50 dias, que o número de casos do novo coronavírus está a aumentar no velho Continente.

O gráfico apresentado revela, de forma clara, uma segunda vaga, num crescimento que afeta mais de metade dos países e os maiores focos da doença estão agora em França e em ainda maior força em Espanha.

O ECDC recorda o aumento de testes, mas acrescenta que estes testes não são a única razão para este aumento que está igualmente relacionado com o "relaxamento das medidas de distanciamento físico e de outras medidas preventivas".

Sobre os doentes detetados nos últimos 14 dias, indicador que o centro usa para se aproximar do número de casos ativos em cada país, Espanha passou, de forma clara, para o topo com 281,6 doentes por cada cem mil habitantes.

Espanha fica muito à frente da França (162,8), segundo país nesta lista, da República Checa (129,4) ou de Malta (105,8).

Portugal surge no décimo segundo lugar, com 66 doentes com Covid-19 por cem mil habitantes, ou seja, mais do dobro do que acontecia há um mês (28), mas ainda muito abaixo da Espanha e de outros países com mais casos recentes.

Os números agravaram-se bastante em Portugal no último mês, mas noutros países europeus esse aumento foi, na prática, ainda mais expressivo - no início de agosto Portugal era o sétimo país com mais novos casos per capita, descendo agora para décimo segundo.

Portugal fica, contudo, muito acima da Letónia (4,1), de Chipre (5,7) e da Finlândia (10,6), os países europeus com menos doentes confirmados, per capita, nas últimas duas semanas.

