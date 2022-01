Casos nas escolas no 1.º período foram metade de 2020

© Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Os casos de Covid-19 registados nas escolas foram cerca de sete mil no 1.º período letivo, o que representa 0,5% da comunidade escolar e metade do verificado em igual período de 2020, informou o Governo esta sexta-feira.

Num comunicado sobre os dados consolidados relativamente à pandemia de Covid-19, o Ministério de Educação diz também que se registaram 24 mil alunos e trabalhadores em isolamento profilático, menos de um terço do registado em 2020 (87 mil em 2020).

"Consolidada a informação remetida ao Ministério da Educação pelas direções das escolas (a qual compreende dados introduzidos já após o término do 1.º período letivo), destaque para os mais de 7 mil casos (0,5% da comunidade escolar) registados entre os dias 14 de setembro e 17 de dezembro de 2021", precisa o Ministério no comunicado.

Em igual período de 2020 tinham sido identificados 16 mil casos. O universo é composto por cerca de 1,3 milhões de pessoas, entre os que estudam e os que trabalham nas escolas públicas.

De um total de 55 mil turmas, nas últimas duas semanas do 1.º período letivo, menos de 500 turmas estavam em isolamento, diz também o Ministério da Educação, que compara com o mesmo período do ano anterior, quando estavam e isolamento 700 turmas.

O Ministério da Educação nota que os dados provêm do registo das escolas e não são dados do Ministério da Saúde, e lembra a entrada em vigor de novas normas da Direção-Geral da Saúde, segundo as quais nomeadamente um caso de um aluno positivo de uma turma não implica o isolamento da turma.

No comunicado divulgam-se ainda outros dados, segundo os quais durante o 1.º período do ano letivo, num total de cerca de 5.400 estabelecimentos de educação e ensino, "apenas em 2.000 houve registo de algum caso positivo" (2.800 no mesmo período do ano letivo anterior).

O Ministério atribui a redução dos números à vacinação, apontando os profissionais docentes e não docentes como um exemplo, com uma taxa de vacinação de 99% na primeira fase.

A Covid-19 provocou 5.519.380 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.237 pessoas e foram contabilizados 1.814.567 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.