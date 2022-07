Castelo Branco, Murça e Bustelo são os fogos "mais preocupantes" para a Proteção Civil

© Paulo Novais/Lusa

O comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, disse este domingo que às 20h00 são três os incêndios "mais preocupantes", Castelo Branco e Murça e Bustelo, estes em Chaves.

André Fernandes, que falava no habitual encontro com os jornalistas, na sede da Autoridade nacional, acrescentou que os restantes dois incêndios significativos são os de Baião (distrito do Porto) e Murça (Vila Real).

"Em todas estas ocorrências estão envolvidos 954 operacionais, 276 meios terrestres e 11 meios aéreos", detalhou André Fernandes, que face à situação operacional "estão em trânsito ou a chegar um total de mais seis grupos de combate oriundos dos corpos de bombeiros, perfazendo um reforço de mais 192 operacionais".