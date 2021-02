Castro Marim testa toda a população à Covid-19

Testes de antigénio © Carlos Alberto / Global Imagens

Nos últimos números revelados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), Castro Marim aparece como o pior concelho do Algarve no que diz respeito à pandemia. O município tem 2517 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes.

Para tentar parar o vírus no concelho, a autarquia liderada por Francisco Amaral, um médico, vai arrancar com uma testagem massiva à população. "Temos a colaboração voluntária de uma vintena de técnicos de saúde, médicos, enfermeiros, que vão testar a população toda e vamos iniciar já este fim de semana", adianta.

A autarquia adquiriu 4 mil testes antigénio (testes rápidos) e, embora seja uma ação voluntária, pede à população que se inscreva previamente para ser submetida aos testes. Haverá cinco postos de recolha na vila, e para aumentar a capacidade de testagem deste centro, o local inclui acessos a pé e de carro.

As unidades móveis de saúde irão deslocar-se, numa segunda fase, às freguesias mais distantes e aos montes mais isolados do concelho. Ficam de fora apenas as crianças até aos 10 anos.

Francisco Amaral revela também que a autarquia se apercebeu de que existe muita gente que devia estar isolada por ter contactado com alguém infetado e não está a fazê-lo.

"Por exemplo, na semana passada, havia 150 infetados e apenas 50 pessoas isoladas", revela o autarca.

Francisco Amaral considera que os inquéritos epidemiológicos estão a falhar e que "os serviços de saúde estão extenuados". Por esse motivo, vários técnicos da autarquia que tiveram um formação prévia vão ajudar a realizar estes inquéritos, para tentar travar o pior surto que Castro Marim enfrenta desde o início da pandemia.

O rastreio será realizado nos dias 13 e 14 de fevereiro, junto ao Pavilhão Municipal em Castro Marim, entre as 9h-13h e as 15h-18h.

A marcação prévia é obrigatória e deverá ser realizada através do email biblioteca@cm-castromarim.pt ou dos contactos: 281 510 747 ou 281 510 778 (9h-17h) e 961 743 222 (9h-20h).

