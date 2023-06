Catequistas da Diocese de Lisboa obrigados a apresentar certidão de registo criminal

© Rodrigo Cabrita (arquivo)

Os catequistas da Diocese de Lisboa passam a estar obrigados a apresentar uma certidão de registo criminal para exercer funções e trabalhar com as 60 mil crianças e adolescentes que vivem nas 18 vigararias da diocese. A medida faz parte do programa de formação e prevenção de abusos que a Comissão Diocesana de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis está a desenvolver com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

Segundo o Jornal de Notícias (JN), esta é uma determinação do Patriarcado de Lisboa e que pode ser adotada por outras dioceses.

O mesmo jornal escreve que o protocolo prevê a formação e sensibilização para agentes pastorais, formadores e trabalhadores de instituições particulares de solidariedade social, bem como padres e diáconos.

A apresentação da certidão de registo criminal já é uma obrigação para os chefes do Corpo Nacional de Escutas, a organização de escuteiros da Igreja Católica.