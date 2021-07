Caução de Berardo? "Até pode ser a Santa Casa da Misericórdia a fazer o pagamento"

© Rita Chantre / Global Imagens (arquivo)

O advogado de Joe Berardo, Paulo Saragoça da Matta, assegurou esta sexta-feira que vão ser feitas "todas as diligências" para assegurar o pagamento da caução de cinco milhões de euros de Joe Berardo, decretada esta sexta-feira pelo juiz Carlos Alexandre, e assinalou que "até pode ser a Santa Casa da Misericórdia" a fazer esse pagamento.

À saída do Tribunal Central de Instrução Criminal, o advogado começou por ​​​​​​​elogiar a postura "extremamente correta, leal e legal"dos magistrados do Ministério Público, comentando que as medidas de coação propostas foram "lógicas e foi um belíssimo momento de demonstração de que se pode fazer Justiça e que Justiça não é só prender pessoas".

Questionado sobre a forma como vai ser paga a caução de cinco milhões de euros - num prazo de 20 dias -, Saragoça da Matta assinalou que vão ser realizadas "todas as diligências" para assegurar a sua liquidação. mas perante a insistência dos jornalistas no local, acrescentou que há "muitas maneiras" de proceder a esse pagamento.

"Até pode ser a Santa Casa da Misericórdia, ou qualquer um de vós, que queira fazer o pagamento da caução", acabou por gracejar, insistindo que vão ser feitos esforços para o cumprir e reconhecendo que pode haver recurso a bens para essa liquidação.

Paulo Saragoça da Matta realçou também a "situação muito delicada" em que Joe Berardo se encontra depois de quatro dias detido, reiterando que o empresário deve sair em liberdade ainda esta sexta-feira.

O juiz Carlos Alexandre aplicou uma caução de cinco milhões de euros como medida de coação ao empresário Joe Berardo e de um milhão ao seu advogado André Luiz Gomes, ambos arguidos no processo Caixa Geral de Depósitos (CGD). Os dois arguidos ficaram ainda proibidos de manter contactos entre si e com vários familiares.