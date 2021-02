CDS pede retoma urgente de rastreios ao cancro

© Mário Cruz/Lusa

O CDS quer saber como é que o governo tenciona combater o cancro depois da pandemia. Os centristas entregaram no Parlamento um projeto de resolução para que seja tomadas medidas que combatam o atraso verificado no último ano devido à pandemia

"Existe uma expectativa de que venha a haver, nos próximos anos, um aumento de pessoas com doença oncológica e até se teme uma maior taxa de mortalidade por esta razão. Portanto, o CDS entendeu ser muito oportuno começar por entregar ao Governo um conjunto de quinze recomendações sobre que orientações deve ter um plano para o combate ao cancro nos próximos tempos", sustenta a deputada Ana Rita Bessa.

Uma das medidas que o CDS considera mais urgentes é a de recorrer aos privados para recuperar consultas e atrasadas: "Em primeiro lugar, a retoma, e até se possível, um aumento do número de rastreios, porque se os cancros não forem detetados em tempo útil todo o resto da cadeia, a gravidade da doença e a expectativa de vida se deterioram. E, em segundo lugar, as consultas e as terapêuticas subsequentes que, necessariamente, vão precisar que o SNS dê a mão aos privados ou os privados ao SNS, para que o sistema como um todo durante um período de tempo dê uma resposta a estes doentes na fase pós-rastreio."

O projeto de resolução do CDS foi entregue esta terça-feira no parlamento.

Nesta iniciativa, os parlamentares democratas-cristãos pedem mais investimento no tratamento do cancro "até que se atinja, pelo menos, a média per capita da União Europeia", bem como uma aposta "na investigação e tratamento de cancros raros".

Ainda no que toca à investigação, querem "estudos exaustivos relativos ao impacto da pandemia de covid-19 nas doenças oncológicas" por forma a "acautelar a minimização das consequências nefastas que se adivinham para os próximos anos", e que seja promovida "a atratividade de Portugal na realização de ensaios clínicos".

Neste projeto de resolução, o CDS-PP assinala que, segundos dados de 2018 do Instituto Nacional de Estatística, "o cancro é a segunda causa de morte em Portugal" e refere que o Governo "reconheceu que a pandemia causou grandes constrangimentos à planificação adequada dos rastreios oncológicos".

