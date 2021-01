CDS pede urgência na suspensão do pagamento para estacionar em Lisboa

"É fundamental para criar as condições para as pessoas, em caso de necessidade, poderem deslocar-se" © EPA

O CDS pede urgência na aprovação da proposta para que o estacionamento deixe de ser pago em Lisboa, enquanto durar o atual estado de emergência. A proposta dos centristas foi aprovada pela Câmara de Lisboa, mas com os votos contra do PS. Por esse motivo, a iniciativa tem ainda de ser ratificada em Assembleia Municipal.

O vereador do CDS Nuno Rocha Correia apela ao bom senso do PS, e destaca as vantagens da medida. "Nós temos visto notícias impressionantes de aglomerados enormes de pessoas nos transportes públicos, que trazem milhares de trabalhadores", justifica o centrista.

Nuno Rocha Correia apelou para que a proposta seja votada na próxima terça-feira, quando a Assembleia Municipal se reunir, e acusou o PS de ter uma visão limitada da EMEL. "O PS, sobre a EMEL, sempre teve uma visão muito policial. A Câmara Municipal de Lisboa, o PS, acredita profundamente que a EMEL existe para nos policiar e para dar multas."

"O automóvel, para a Câmara Municipal de Lisboa, é algo que não devia existir na vida das pessoas. Nós somos profundamente contra essa visão." Nuno Rocha Correia considera que a EMEL serve para regular o trânsito e o estacionamento, e não para "passar multas a toda a hora", ao contrário, argumenta, da "visão economicista da Câmara" que "levou a que votassem contra".

Apesar de a suspensão do pagamento do estacionamento estar ainda por decidir, na reunião de quinta-feira da Câmara ficou já decidido que os dísticos que estivessem válidos a 15 de janeiro continuassem válidos até 31 de março. Foram ainda avançadas medidas a pensar nos comerciantes. "Uma delas é a possibilidade de os residentes e comerciantes que têm dístico para estacionar em Lisboa possam fazê-lo livremente em qualquer zona, em qualquer parte. É fundamental para criar as condições para as pessoas, em caso de necessidade, poderem deslocar-se."

O vereador do CDS assegura que tal evitará que os que precisam de se locomover não tenham "sempre o fiscal da EMEL à perna".

A TSF contactou também o gabinete do vereador Miguel Gaspar, do PS, que não quis comentar o assunto.

