Cem casos de varíola dos macacos, inflação com valor mais alto desde 1993 e outros destaques TSF

A Direção-Geral da Saúde confirmou, nas últimas 24 horas, mais quatro casos de infeção com o vírus monkeypox. Portugal chega, assim, a uma centena de casos de varíola dos macacos registados desde o início do surto.

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 8,0% em maio, face aos 7,2% de abril, o valor mais alto desde fevereiro de 1993, avançou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O presidente da Associação Portuguesa de Bancos acredita que a subida anunciada das taxas de juro não é uma catástrofe anunciada. Em declarações à TSF, Vítor Bento admite um período de maiores dificuldades com o aumento das prestações e dos créditos, mas confia que os portugueses têm condições para enfrentar um período mais difícil.

Para evitar longas filas na zona de voos internacionais do aeroporto de Lisboa, o ministro da Administração Interna deverá apresentar o plano de contingência. No fim de semana, um plenário de trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) obrigou mais de quatro mil passageiros a esperarem durante várias horas. Na altura, José Luís Carneiro disse que, nos dias seguintes, haveria de apresentar um plano para evitar a repetição de situações como aquela.

A madrugada de 21 de maio de 2022 ficou marcada, em vários locais do interior de Portugal, como a mais quente desde que há registos. Em Beja, durante esse período, aconteceu um "fenómeno raro", segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA): a temperatura subiu de 22.9 °C para 33.4 °C em cinco minutos.

São 58 as praias portuguesas com "zero poluição", mais cinco do que no ano passado. Esta distinção é realizada pela associação ambientalista Zero e mostra que a maioria destas praias fica no Algarve. Francisco Ferreira revela à TSF que, este ano, pela primeira vez, há uma praia fluvial na lista.

Nos últimos dois meses foram encontrados 80 golfinhos sem vida no Mar Negro, sendo que cerca de metade não apresentavam ferimentos e não é conhecida a causa da morte. A Fundação Turca de Investigação Marinha - Tudav - explicou à TSF que está a investigar este problema e os dados preliminares apontam a poluição sonora como uma das causas para estas mortes. Os investigadores acreditam que os navios da marinha russa no Mar Negro, a explosão de bombas e a exposição à poluição sonora pode ser a explicação para o aumento invulgar de golfinhos encontrados sem vida e sem sinais de ferimentos.

Os consumidores de café, com ou sem adição de açúcar, aparentam ter um risco menor de morte prematura, mas os peritos avisam que a descoberta pode não se dever à bebida em si.

O helicóptero Ingenuity fez o seu voo mais longo e mais rápido em Marte. Imagens divulgadas pela NASA mostram o 25.º voo do Ingenuity, que se deslocou ao longo de uma distância equivalente a 704 metros, atingindo uma velocidade de quase 20km/hora.