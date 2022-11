Cem mil soldados russos mortos, revisões à Constituição e outros destaques TSF

© Delil Souleiman/AFP

A estimativa é do chefe do Estado-Maior do Exército norte-americano: "Bem mais" de 100 mil soldados russos e até 40 mil civis ucranianos foram mortos ou feridos na guerra na Ucrânia.

A organização de defesa dos direitos humanos Amnistia Internacional acusa Moscovo de crimes de guerra ao transferir à força civis da Ucrânia para a Rússia, considerando que a situação pode mesmo constituir um crime contra a Humanidade.

O Presidente russo, Vladimir Putin, não vai participar na cimeira do grupo das economias mais desenvolvidas (G20), na ilha indonésia de Bali, na próxima semana, anunciou esta manhã a embaixada russa.

A Comissão Política do PS reúne-se esta quinta-feira para aprovar os princípios que farão parte do projeto socialista de revisão constitucional, com o qual se pretende alargar o catálogo de "direitos fundamentais", sobretudo no domínio social.

Também a direção do PSD vai apresentar ao Conselho Nacional o projeto de revisão constitucional do partido, e o líder social-democrata já se mostrou disponível para "acertar e concertar" com o PS a viabilização de algumas propostas.

Depois de Manuel Pizarro, na Assembleia da República, ter admitido avançar com Unidades de Saúde Familiar (USF) tipo C, que tem autonomia financeira, Catarina Martins mostrou-se "perplexa". Nem dois dias depois do debate com o ministro da Saúde, o Bloco de Esquerda apresenta uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado, para colocar um travão à ideia do Governo.

Para responder aos "reais problemas" das pessoas, como os incêndios florestais, a Iniciativa Liberal (IL) quer incentivar a limpeza de terrenos, propondo benefícios fiscais para quem limpe a floresta, mas também apoios aos agricultores que tenham os terrenos queimados.

A vacinação contra a Covid-19 vai ser alargada a pessoas a partir dos 50 anos "em breve", antecipa a secretária de Estado da Promoção da Saúde.

As juntas de freguesia da Estrela e de Alcântara, em Lisboa, estão ainda a avaliar a dimensão dos estragos provocados pelo mini tornado que atingiu aquelas zonas da cidade na passada terça-feira.

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, anuncia esta tarde os 26 jogadores eleitos para a fase final do Mundial 2022, numa lista que deverá ter poucas surpresas, mas que já tem ausências de peso certas. Conheça os escolhidos de Fernando Santos na emissão especial TSF e no site da TSF.

A bola utilizada durante o jogo do Mundial de 1986, no México, entre a Argentina e a Inglaterra, e que terminou com a vitória dos sul-americanos por 2-1, vai ser leiloada pelo árbitro do encontro. O objeto tem um valor estimado entre os 2,5 e os três milhões de euros.