Cemitérios do Porto encerrados entre 31 de outubro e 2 de novembro

Os cemitérios no porto vão estar encerrados entre 31 de outubro e 02 de novembro. A decisão foi anunciada pelo presidente da autarquia. Numa mensagem vídeo publicada no Facebook, Rui Moreira justifica a decisão com a necessidade de desviar meios para cumprir a proibição de circular entre concelhos.

Para minimizar o impacto do encerramento cemitério, a autarquia decidiu alargar, a partir de amanhã, o horário dos cemitérios que passam a abrir 30 minutos mais cedo, às 08:00, e a fechar 30 minutos mais tarde, às cinco e meia da tarde.

Na quinta-feira, o Governo decidiu em Conselho de Ministros proibir a circulação entre concelhos a partir do dia 30 de outubro e 3 de novembro, numa medida idêntica à registada na Páscoa.

A ministra da Presidência justificou a decisão com o facto de se evitar ajuntamentos, numa altura em que a pandemia regista números recordes em Portugal.

Esta sexta-feira, na habitual conferência de imprensa de balanço da pandemia, a ministra da Saúde assumiu que os próximos dias serão complicados, esperando "elevada pressão" no Serviço Nacional de Saúde.

Em particular, Marta Temido referiu também que na região do Tâmega e Sousa já há uma pressão elevada nos serviços de saúde.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registaram 31 óbitos associados à Covid-19, o número mais alto em um dia desde o início da pandemia. Na quinta-feira, mais 2899 pessoas testaram positivo ao novo coronavírus.