Cemitérios em Mafra abertos no fim de semana mas com regras

A permanência no interior dos cemitérios está condicionada a várias medidas excecionais

Os cemitérios em Mafra, no distrito de Lisboa, vão estar abertos entre quinta e segunda-feira, por ocasião do Dia de Todos os Santos e do Dia de Finados, mas com limitações, disse esta segunda-feira fonte oficial do município.

Fonte oficial da câmara explicou à agência Lusa que, em reunião da comissão municipal da Proteção Civil, Câmara e Juntas de Freguesia decidiram manter abertos os cemitérios do concelho durante estes dias.

Contudo, a permanência no interior dos cemitérios está condicionada a várias medidas excecionais, entre as quais a lotação máxima de cada cemitério, que, no caso do Cemitério Municipal de Mafra, é de 200 pessoas, refere um comunicado da autarquia divulgado esta segunda-feira.

A utilização destes espaços está condicionada à permanência de um máximo de 30 minutos, ao uso de máscara, ao máximo de duas pessoas por campa ou jazigo e ao cumprimento das regras de etiqueta respiratória e de distanciamento física de dois metros entre pessoas.

Vigoram ainda outras regras, como a proibição de partilha de equipamentos e materiais de limpeza e a deposição obrigatória dos resíduos nos contentores.

"Com a implementação destas medidas, pretende-se promover o equilíbrio desejável entre a homenagem aos entes queridos, com reconhecido valor simbólico para a comunidade, e a redução dos riscos de contágio da Covid-19", explica o município no comunicado.

Desde o início da pandemia, Mafra contabiliza 1004 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 340 estão ativos, 643 recuperaram e 21 morreram.