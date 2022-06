Cenário "dantesco" no aeroporto de Lisboa, urgências de Portimão encerradas e outros destaques TSF

© André Luís Alves/Global Imagens

Por TSF 14 Junho, 2022 • 12:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A manhã informativa da TSF desta terça-feira fica marcada pelos atrasos e longas filas no aeroporto de Lisboa. Uma inspetora do SEF garante que as filas vão continuar, mesmo com o plano de contingência do governo. Também à TSF, o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo traça um cenário "dantesco" que põe em causa o crescimento e a procura do turismo. Já a Associação Socioprofissional da Polícia vai lançar uma campanha nos aeroportos para dizer aos passageiros que estejam nas filas que a responsabilidade não é dos agentes da PSP.

Destaque também para o serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia da Unidade Hospitalar de Portimão que estará encerrado durante quase uma semana. À TSF, o diretor clínico do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) adianta que "foi a incapacidade da pediatria aguentar os dois serviços" que levou a esta decisão.

Na Ucrânia, as autoridades denunciaram que as forças russas destruíram todas as pontes de Severodonetsk, na província de Lugansk. Já o chefe da Polícia Nacional anunciou que foi aberto um processo penal para investigar a morte de mais de 12.000 pessoas, a maioria delas encontradas em valas comuns.

O Presidente ucraniano disse que o custo humano da batalha de Severodonetsk, uma cidade estratégica no leste do país, é "aterrador" e será lembrada como uma das mais violentas de sempre na Europa.

Já António Guterres referiu que o "caos climático" agravou-se devido ao aumento do consumo de combustíveis fósseis provocado pela guerra na Ucrânia e pela falta de intervenção dos Estados contra o aquecimento global.

Pode acompanhar tudo o que se passa no 114.º dia de guerra entre a Rússia e a Ucrânia aqui:

Também na ordem do dia está a varíola dos macacos. A Direção-Geral da Saúde confirmou mais 22 casos de monkeypox em Portugal. O total de doentes no país sobe, assim, para 231.

A inflação continua a subir. A escalada dos preços voltou a bater recordes em maio ao atingir os 8%, mais 0.8 pontos percentuais do que no mês anterior. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), há 29 anos que os preços não subiam tanto.

Esta terça-feira é noite de superlua em Portugal. É a primeira do ano e será visível a partir das 23h22.

Por fim, a escritora norte-americana que escreveu um ensaio intitulado "Como Matar o seu Marido" foi condenada a prisão perpétua esta terça-feira por matar o marido. A mulher de 71 anos terá assassinado o marido com quem estava casada há 26 anos para receber 1.5 milhões dólares (cerca de 1.4 milhões de euros) em seguros de vida.