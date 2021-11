Centenas de motociclistas escoltam Miguel Oliveira de Almada ao Algarve

O piloto Miguel Oliveira (à frente, ao centro), escoltado por motociclistas a caminho de Portimão © Carlos Vidigal Jr./Global Imagens

Por Lusa 03 Novembro, 2021 • 16:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Centenas de motociclistas partiram esta quarta-feira com Miguel Oliveira, das imediações do santuário do Cristo Rei, em Almada, para escoltar o piloto português até Portimão, onde vai disputar o Grande Prémio do Algarve de MotoGP.

A "primeira viagem de mota" do piloto da KTM, após obter, recentemente, a licença de condução de motociclos, partiu em caravana, pouco depois das 13h00, com outro campeão das 'duas rodas' no comando.

É que o capitão da Unidade Nacional de Trânsito, António Maio, seis vezes campeão nacional de enduro, que no sábado se tornou o mais vitorioso piloto de sempre nas motas na Baja de Portalegre, após triunfar pela sétima vez na mais emblemática prova nacional de todo-o-terreno, é quem comanda a 'caravana' até ao Algarve.

"Não se preocupem, que não vão fora da estrada", gracejou Miguel Oliveira, logo após o capitão da GNR partilhar algumas instruções de segurança, dando a novidade que mais agradou a todos os motociclistas que acompanham o piloto português na viagem.

"Nas portagens, vamos todos passar pela mesma cabine que passarem os batedores. Vamos passar pela Via Verde e não vai ter qualquer custo", explicou António Maio, arrancando a maior salva de palmas da concentração, com exceção daquelas que foram dirigidas a 'MO88'.

Ainda assim, não faltou na plateia quem quisesse mais e sugerisse "gasolina grátis" na área de serviço do Itinerário Complementar Número 1 (IC1), em Grândola, local da primeira paragem prevista na viagem de Miguel Oliveira até ao Algarve.

Será após esse abastecimento, na área de serviço de um dos patrocinadores, que a caravana volta a entrar na A2, após cumprir cerca de 40 quilómetros pelo IC1, desde a zona da Marateca.

O roteiro, de resto, estava previsto seguir por Estrada Nacional até esse ponto, com passagem pelas paisagens da Serra da Arrábida, junto a Setúbal, mas foi alterado esta manhã, em função da grande adesão de motociclistas que fizeram questão de acompanhar o piloto da KTM desde Almada até ao Algarve.

Após uma nova paragem na área de serviço de Almodôvar, na A2, a comitiva chegará à zona Ribeirinha de Portimão, a uma fan zone dedicada a Miguel Oliveira, onde o piloto deverá ter vários apoiantes à sua espera.

Mesmo antes de partir, o piloto natural de Almada agradeceu a presença de todos quantos se preparavam para o 'escoltar' "desde um sítio tão emblemático, e que aos almadenses diz tanto, como é o Cristo Rei".

Não faltou, no entanto, o apelo para que todos dessem "um bom exemplo na estrada", uma vez que a viagem também se insere na campanha "Não Sou de Ferro", promovida pela GNR até domingo, dia do Grande Prémio do Algarve de MotoGP, prova do Mundial de motociclismo de velocidade.

"Temos aqui uma ferramenta espetacular para passar uma boa mensagem sobre prevenção rodoviária. Esta campanha é uma excelente oportunidade para cada um de vocês demonstrar um bom exemplo enquanto motociclistas e, ao mesmo tempo, irmos todos juntos, com todas as regras que iremos cumprir até Portimão", frisou Miguel Oliveira.

O piloto português tomou o lugar na sua mota e partiu rumo ao Algarve, após o 'sinal verde' dado pela presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, com uma bandeira de apoio a 'MO88'.