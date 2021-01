Falha na refrigeração inutiliza centenas de vacinas Covid em Penafiel

© José Coelho/Lusa

Centenas de vacinas contra a Covid-19 ficaram, na noite desta segunda para terça-feira, danificadas por uma falha no sistema de refrigeração da farmácia do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), em Penafiel, que impossibilitou a sua utilização.

A notícia é avançada pelo JN, que cita fonte do Conselho de Administração do CHTS: "Tudo indica que [a falha] estará associada a uma utilização inadequada do sistema de refrigeração da farmácia do hospital."

A mesma fonte garantiu ainda que "o Conselho de Administração ordenou de imediato a abertura de um processo de inquérito, para apuramento detalhado do sucedido e das respetivas responsabilidades, estando em avaliação a apresentação de participação por eventual processo-crime".

Estas vacinas tinham como destinatários os profissionais de saúde deste centro hospitalar, que garante já ter realizado "diversas diligências" para as repor "rapidamente".

"As vacinas devem chegar já amanhã, quinta-feira, procedendo-se à vacinação de imediato dos profissionais entre amanhã [quinta-feira] e sábado", esclareceu ainda a unidade hospitalar.

A Lusa detalha que terão sido 600 as vacinas contra a covid-19 que ficaram inutilizadas.

Segundo a fonte, o problema ocorreu com 113 frascos (cada um daria para cinco ou seis vacinas) que tinham chegado na segunda-feira ao hospital e deviam ter sido administradas na terça-feira.

O hospital indica, por outro lado que, "atendendo à sensibilidade que esta questão comporta e à sua relevância social, foram ainda determinadas medidas reforçadas de vigilância permanente no local, sempre que existam vacinas para ser administradas".

A mesma fonte diz ser de "lamentar profundamente, uma vez que, quer no CHTS quer em toda a rede do SNS, são fornecidas instruções de trabalho específicas para o seu manuseamento".

LEIA O COMUNICADO NA ÍNTEGRA

"Sobre a inutilização de frascos contendo a vacina da COVID 19, tudo indica que estará associada a uma utilização inadequada do sistema de refrigeração da farmácia do Hospital.

Assim, o Conselho de Administração ordenou de imediato a abertura de um processo de inquérito, para apuramento detalhado do sucedido e das respetivas responsabilidades, estando em avaliação a apresentação de participação por eventual processo-crime.

Tal situação é de lamentar profundamente, uma vez que, quer no CHTS quer em toda a rede do SNS, são fornecidas instruções de trabalho específicas para o seu manuseamento, motivo também pelo qual o Conselho de Administração está determinado em apurar com detalhe o que aconteceu.

Sabendo da importância da vacinação para os profissionais do CHTS, a Administração informa ainda que assim que teve conhecimento do problema, realizou diversas diligências de forma a que sejam repostas rapidamente as vacinas inutilizadas. As vacinas devem chegar já amanhã, quinta-feira, procedendo-se à vacinação imediata dos profissionais, entre amanhã e sábado.

Atendendo à sensibilidade que esta questão comporta e à sua relevância social, foram ainda determinadas medidas reforçadas de vigilância permanente no local, sempre que existam vacinas para ser administradas."

