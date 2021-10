Já não há risco de incêndio na central termoelétrica de Gondomar devido a fuga de óleo

© J. Paulo Coutinho (arquivo)

Por Rita Costa e Gonçalo Teles 08 Outubro, 2021 • 19:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma fuga de óleo da turbina de arrefecimento da Central Termoelétrica da Tapada do Outeiro, em Medas, Gondomar, gerou esta sexta-feira risco de incêndio na estrutura e obrigou à paragem de parte da laboração, confirmou a TSF.

Em comunicado, a empresa Turbogás explica que "ocorreu um problema técnico no Grupo 2 da Central que provocou uma fuga de óleo de lubrificação" e de momento não existem "quaisquer riscos de incêndio, nem de contaminação ambiental, podendo o incidente considerar-se desde já ultrapassado".

A empresa diz estar a apurar "as causas do sucedido e prestará todos os esclarecimentos necessários às entidades oficiais".

A fuga do óleo deu-se pelas 17h28 e, cerca das 18h40 - quando o risco de incêndio era "elevado" - as seis corporações de bombeiros no local tentavam o arrefecimento de uma caldeira, que trabalha a 370 graus, antes da chegada do óleo.

O plano de emergência interno foi ativado e, explicou à TSF o presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil - que é o autarca de Gondomar -, Marco Martins, o primeiro esforço dos bombeiros foi no sentido de "conter a fuga de vários milhares de litro de óleo".

Marco Martins explica as operações realizadas para garantir a segurança da central. 00:00 00:00

Seguiu-se um trabalho de "arrefecimento da estruturas" envolventes para evitar que as altas temperaturas pudessem provocar alguma ignição.

"Uma parte da central está parada", alertava também o presidente da câmara por volta das 20h00, numa altura em que a situação estava já estabilizada, com um risco "médio-baixo" de incêndio, e quando tinha sido iniciada a recolha do óleo.

Na dimensão ambiental, porque a central está situada junto do rio Douro, foi ativado um plano para "evitar qualquer risco de o óleo ir para à bacia hidrográfica".

Apesar do aparato não há feridos a registar nem habitações junto da central que produz "cerca de 12% do consumo nacional de energia", acrescentou. Marco Martins garante que "não há risco de falha no abastecimento", uma preocupação que já foi articulada com a REN.

"Não há risco de falha no abastecimento." 00:00 00:00

No local estiveram os Bombeiros de Melres, Gondomar, Valbom, São Pedro da Cova, Areosa/Rio Tinto e de Crestuma, num total de 28 operacionais apoiados por oito viaturas.

Segundo o Centro Distrital de Operações de Socorro do Porto não se registaram feridos nem houve necessidade de evacuar ninguém das casas, as mais próximas situadas a cerca de 300 metros de distância.

Notícia atualizada às 20h52