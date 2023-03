Central única reduz em quatro minutos tempo de espera por socorro

Por Rute Fonseca 24 Março, 2023 • 08:33 Partilhar este artigo Facebook

Uma mudança que permite reduzir em cerca de quatro minutos o tempo de resposta e otimizar recursos humanos. Vários monitores preenchem a parede principal da Central Municipal de Operações de Socorro (CMOS), a cidade de Gondomar vai sendo acompanhada em tempo real, assim como os meios de socorro disponíveis.

Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, explica que a ideia nasceu em 2016 e o objetivo é centralizar num espaço a reposta de socorro do município. "Na área do socorro que liga com os bombeiros e também na área de segurança, no que concerne ao município, como polícia municipal e serviço municipal de proteção civil. O objetivo é que a partir de agora todo o trabalho das cinco corporações de bombeiros seja feito a partir daqui, isto vai permitir poupar recursos, porque em vez de haver 24 horas por dia, em cada corporação, um operador central, passam a estar aqui dois operadores que serão reforçados em caso de necessidade. Só aqui poupamos três elementos. Por outro lado, permite saber a cada minuto quais são os meios humanos e materiais disponíveis para socorro. Um exemplo, um cidadão quando precisa de uma ambulância liga para o 112, o 112 transfere para o INEM e para o CODU, que faz aquele conjunto de perguntas chatas, mas que são necessárias e depois ainda tem que ver qual a corporação que tem ambulância disponível. Aqui sabemos no momento quais são as ambulâncias disponíveis e daqui são automaticamente ativados os meios. Poupamos cerca de três a quatro minutos no tempo de resposta."

O que muda no sistema de socorro em Gondomar? Ouça aqui a reportagem com sonorização de José António Barbosa 00:00 00:00

No total, esta equipa ligada em rede envolve cerca de 490 operacionais. Na CMOS - Central Municipal de Operações de Socorro, as ocorrências são acompanhadas em tempo real. "Por um lado, vemos todo o sistema de videovigilância florestal, permite rapidamente detetar ignições e enviar equipas de reconhecimento local. Por outro lado, temos a videovigilância dos edifícios municipais, que estão a cargo da polícia municipal. Na parte que respeita à inovação dos bombeiros, temos geolocalização de todas as ambulâncias. A cada momento sabemos quais são as ambulâncias e os meios disponíveis em cada quartel e os respetivos meios humanos."

Para Artur Teixeira, comandante operacional municipal de Gondomar, a grande mais-valia desta central única é o ganho de eficiência na gestão de meios e recursos humanos. "Isto é uma central ao serviço da comunidade, daqui a 20 anos o atual responsável máximo da proteção civil poderá ter no currículo que muitas vidas foram salvas por 3, 4, 5 minutos."

Além de responder aos alertas que chegam via 112 e CDOS, a Câmara Municipal de Gondomar criou um número que permite ligar diretamente para a central: 200 104 900.