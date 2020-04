Centro de acolhimento para doentes com Covid-19 abre em hotel na Maia

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

O novo Centro de Acolhimento Covid Positivo, instalado num hotel da Maia, distrito do Porto, abriu com quatro utentes com a doença e tem o objetivo de servir a população e os lares, anunciou o presidente do município.

A Câmara da Maia instalou esta semana num hotel o Centro de Acolhimento Covid Positivo, cujo objetivo é "libertar o hospital de referência - Hospital de São João", "servir a população" e os "lares", anunciou o presidente da Câmara da Maia, António Silva Tiago, durante a visita às novas instalações com autoridades locais.

"Acho que é uma resposta muito virtuosa e muito original em Portugal (...), atendendo à privacidade que a unidade hoteleira de quatro estrelas o permite e ao conforto aos utentes", disse o autarca, explicando que o novo projeto foi realizado em "parceria virtuosa" com a Administração Regional de saúde Norte (ARS-N) e com o Centro Regional da Segurança Social e tem, neste momento, quatro utentes a serem tratados por uma equipa multidisciplinar.

O concelho da Maia, segundo fonte da autarquia, realizou desde 25 de março "3400 testes", dos quais "mil em lares de idosos".

"Todos os lares que porventura tenham problemas, em primeira instância no concelho da Maia, nós estamos aqui para os ajudar e para os [idosos] instalar confortavelmente, uma vez que sabemos que em muitas situações em que a retaguarda, quer familiar, quer institucional, não lhe permite este conforto, esta privacidade e este isolamento que este vírus exigem", esclareceu.

A capacidade do Hotel Premium é de 85 quartos e neste momento estão "quatro utentes", mas "infelizmente vão aparecer mais", considerando que esta será uma "resposta eficaz".

No terreno vai estar uma "equipa multidisciplinar" de médicos, enfermeiros, geriatras, psicólogos e pessoal auxiliar, e que foi organizada em parceria com a ARS-N, Segurança Social, Centro Hospitalar Universitário de São João e a Universidade do Porto.

O hotel vai estar disponível pelo menos até final de maio, mas o período para acolher doentes poderá prolongar-se, acrescentou o autarca, referindo que a Câmara da Maia vai assumir os custos da parte operacional, designadamente a higienização e toda a parte logística do hotel, enquanto que os parceiros estarão responsáveis pela parte da equipa multidisciplinar.

Portugal regista esta quinta-feira 629 mortos associados à covid-19, mais 30 do que na quarta-feira, e 18.841 infetados (mais 750), indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).