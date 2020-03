Centro de Rastreio à Covid-19 entra em funcionamento no Algarve

© Maria Augusta Casaca/TSF

Por Maria Augusta Casaca 22 Março, 2020 • 17:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O processo é simples e não exige contacto pessoal. O paciente chega no seu carro e faz a colheita para análise.

Nuno Marques, diretor do centro Biomédico do Algarve explica que o paciente nem sai do carro."As pessoas não abrem o seu vidro, encostam o o cartão de cidadão ao vidro" para se identificarem.



Na outra tenda há pessoal médico e de enfermagem a fazer a colheita, sempre com o doente dentro do carro.

A análise é enviada para o Laboratório Regional de Saúde Pública Laura Ayres e no espaço de 8 horas o doente deverá ter o resultado.

Este Centro de rastreio destina-se a pessoas com sintomas de Covid-19 e o presidente da ARS do Algarve adverte que para ali chegarem e fazerem o teste têm que ser referenciadas pelas autoridades de saúde.

"Os sintomas são avaliados ou pelo SNS24 ou, se forem considerados suspeitos, para a linha de apoio ao médico", que está ainda a referenciar para os hospitais mas que a partir de agora poderá enviar para este Centro.

Este é uma forma de aliviar os hospitais de doentes que não estão em risco e podem ficar em casa, se o teste der positivo. Por dia há capacidade para fazer 300 testes à doença, um número que, segundo o responsável, pode aumentar de acordo com as necessidades.

O Algarve determinou que a partir deste domingo as pessoas que cheguem do estrangeiro têm necessariamente que ficar em quarentena mas Paulo Morgado admite que não será fácil fazer esse controlo.

"Nos voos, antes de aterrarem, as pessoas recebem a informação de que têm que ficar em isolamento"

No entanto, como confirma o dirigente da Administração Regional de Saúde, "não é viável colocar um posto de fronteira à entrada do Algarve" para fazer controlo a quem chega pela A2 ou pela A22 (Via do Infante).

Na região, por enquanto, há apenas 35 casos confirmados como positivos de Covid-19.