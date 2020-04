Centro de Saúde Militar disponibiliza 15 camas ao hospital de Évora

O secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional esclareceu que estas camas servirão para doentes não Covid-19 © DR

O Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) "ganha", a partir desta quarta-feira, 15 camas disponibilizadas pelo Centro de Saúde Militar da cidade para internar doentes que não estejam infetados pelo novo coronavírus responsável pela Covid-19.

A disponibilização das 15 camas por parte do Centro de Saúde Militar de Évora ao HESE foi revelada esta terça-feira à agência Lusa pelo secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, que é o responsável pela coordenação da execução do estado de emergência no Alentejo.

"O Exército possui em Évora, muito próximo aliás do Hospital do Espírito Santo, umas instalações que disponibilizou" àquela unidade hospitalar, disse.

Segundo o governante, "são 15 camas que, a partir de quarta-feira, estão disponíveis, com uma equipa de médicos que está lá em funcionamento, precisamente, para que possa servir também de mais apoio" ao HESE, caso seja necessário.

Jorge Seguro Sanches, que efetuou esta terça-feira visitas e reuniões de trabalho no distrito de Évora, esclareceu à Lusa que estas camas servirão "para doentes não Covid-19", ou seja, sem estarem infetados pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

"São 15 camas que nos deixam satisfeitos", pois, o hospital de Évora passa a "ter uma capacidade reforçada", insistiu.

Esta valência possui "camas com rampas de oxigénio, com capacidade de ter ali doentes que possam aliviar a pressão que existe sobre o HESE que, como se sabe, passou a ter uma zona específica para doentes Covid-19", afirmou.

"Isso significa que o próprio hospital teve que se adaptar a esta realidade", com "determinadas áreas com acesso limitado, para que não haja contágio", e com "uma separação clara de uma tipologia de doentes para as de outros", acrescentou.

Pelo que, "ter mais espaço, neste caso que o Exército disponibilizou, é uma excelente notícia" e "uma resposta muito positiva", argumentou o secretário de Estado.

Na sua deslocação desta terça-feira, além do Centro de Saúde Militar, o coordenador da execução do estado de emergência do Alentejo visitou o Regimento de Artilharia nº 5, em Vendas Novas, onde está instalado um dos centros de acolhimento das Forças Armadas, com 78 camas.

No Alentejo, os militares já disponibilizaram 839 camas para reforçar a capacidade de resposta à pandemia, tendo o governante elogiado esta "atitude de grande prontidão e de resposta" das Forças Armadas.

Em Évora, Jorge Seguro Sanches participou ainda numa reunião, com outras entidades, centrada na evolução epidemiológica na região do Alentejo e na capacidade de resposta à pandemia.

No Alentejo, há 173 casos de infeção confirmados, segundo o boletim de hoje da Direção-Geral da Saúde (DGS), que ainda não incluía a primeira morte na região, entretanto confirmada, num comunicado conjunto, pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo e Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Portugal regista 762 mortos associados à Covid-19 em 21.379 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da DGS sobre a pandemia.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 172.500 mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.