Centro de tratamento de feridos da guerra na Ucrânia espera abrir na primavera em Ourém

Vai nascer, num antigo seminário dominicano em Ourém, um hospital para receber os feridos da guerra na Ucrânia. É um projeto da associação de ucranianos UAPT. Ângelo Neto, um dos diretores da associação, espera receber os primeiros feridos na primavera de 2023.

"Estamos a estimar entre 100 e 150 camas de tratamento. Vai funcionar em duas etapas. Primeiro, quando os feridos de guerra chegarem a Portugal, vão ser recebidos neste espaço onde vão receber todo o pré-tratamento antes da intervenção cirúrgica que for necessária. Posteriormente farão a reabilitação caso necessitem de fisioterapia. Estimamos que o centro esteja pronto no final de março para vir a primeira leva de feridos da Ucrânia para esta parceria", explicou à TSF Ângelo Neto.

As obras no edifício que vai acolher os feridos na guerra na Ucrânia vão começar no próximo mês. O espaço estava desocupado há mais de 10 anos e, para Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, vai ser muito importante para a comunidade.

"Logo à partida é importante pela possível recuperação de um edifício que está devoluto há mais de dez anos e, no passado, teve muitas atividades. É importante para o município que possa ter mais um edifício desta dimensão devolvido à sociedade e que possa, efetivamente, ter atividade e movimento. Em segundo lugar, sempre que algo de novo vem para o nosso concelho é importante porque, obviamente, cria emprego, riqueza e bem-estar para todos os que habitam no concelho e é isso que eu, sinceramente, espero que aqui possamos ter com esta iniciativa e protocolo. Que a associação possa trazer tudo isso para a Aldeia Nova, para o concelho de Ourém", acrescentou Luís Miguel Albuquerque.