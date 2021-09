Centro de Vacinação de Matosinhos reduz horário de atendimento

"Alcançadas que estão elevadas taxas de vacinação, estamos agora em condições de reduzir o horário" © LUSA

O Centro de Vacinação de Matosinhos vai reduzir, a partir de segunda-feira, o horário de atendimento para o período das 09h00 às 14h00, dadas as "elevadas taxas de vacinação" no concelho, anunciou a unidade local de saúde.

"Alcançadas que estão elevadas taxas de vacinação no concelho de Matosinhos, estamos agora em condições de reduzir o horário de atendimento à população", lê-se num aviso publicado na página do Facebook da Unidade Local de Saúde de Matosinhos.

Segundo acrescenta, quem "ainda não se vacinou, tem mais de 12 anos de idade e não esteve infetado com Covid-10 nos últimos seis meses, pode dirigir-se em regime de Casa Aberta ao CVC [Centro de Vacinação de Matosinhos], sem agendamento, de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 14h00".

A Covid-19 provocou pelo menos 4.602.565 mortes em todo o mundo, entre mais de 223,06 milhões de infeções pelo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.843 pessoas e foram contabilizados 1.053.450 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

