Centro de vacinação de Mirandela também recebe quem não fez autoagendamento

Em Mirandela, no distrito de Bragança, o centro de vacinação abriu as portas às nove da manhã para receber as crianças entre os 9 e os 11 anos que conseguiram fazer o autoagendamento da vacina contra a Covid-19.

A coordenadora daquele centro de vacinação revela que foram reportados alguns constrangimentos no autoagendamento. "Tivemos relatos de alguns pais que não conseguiram fazer o registo devido a problemas informáticos na plataforma, mas estamos a dizer a todos que, independentemente de conseguiram fazer o autoagendamento, podem vir este fim de semana vacinar os seus filhos", adianta a enfermeira Natália Silva.

Para este fim de semana, conseguiram agendar a vacina pouco mais de 120 crianças do concelho de Mirandela, mas Natália Silva acredita que muitas mais possam comparecer no Centro de Vacinação, mesmo sem terem efetuado o autoagendamento na plataforma.

Os pais que levaram os filhos estão convictos que é a melhor opção a tomar. "Toda a informação científica disponível aponta para que existam claramente mais benefícios para quem tome a vacina, pelo que não tenho porque temer o que quer que seja", refere José Francisco Dias que garante não ter tido necessidade de pressionar o seu filho de 11 anos a ser vacinado.

O centro de vacinação de Mirandela, instalado no Pavilhão do Inatel, vai funcionar entre as 09h00 e as 12h30, durante o fim de semana, exclusivamente, para a vacinação das crianças entre os 9 e os 11 anos.

