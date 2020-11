Centro europeu teme que mutação do SARS-CoV-2 em visons prejudique vacinas

A Dinamarca vai abater milhões de visons por receio da mutação do novo coronavírus © EPA

O Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC) avisa que as mutações do novo coronavírus que se têm encontrado em visons podem afetar os humanos e prejudicar a eficácia das vacinas que estão em desenvolvimento.

Em comunicado, o centro da União Europeia detalha o caso da Dinamarca onde o SARS-CoV-2 foi detectado em milhões de visons e em 197 quintas, com sete mutações do vírus que já foram encontradas em humanos.

O ECDC admite que estas mutações podem ter efeitos sobre a imunidade de quem já tinha contraído a infecção, mas também as reinfecções e a eficácia de uma futura vacina.

No entanto, o Centro Europeu de Controlo de Doenças sublinha que a incerteza ainda é muita pelo que promete fazer estudos sobre os efeitos destas mutações do coronavírus em visons, estando prevista uma nova reavaliação do tema para 12 de novembro.

A Dinamarca anunciou, há dois dias, medidas de controlo apertadas para travar os surtos de covid-19 em visons com mutações que já chegaram a humanos.

Além das restrições à circulação perto das quintas atingidas, o governo avançou que ia começar a matar cerca de 15 milhões de visons.