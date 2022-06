Centro Hospitalar do Algarve leva consultas de especialidade até aos doentes

© Algarvephotopress/Global Imagens (arquivo)

O objetivo do projeto é realizar consultas de Medicina Interna, Cirurgia Geral e Pediatria em locais cujas deslocações dos doentes são mais complexas. Aljezur é o primeiro Centro de Saúde que recebe a iniciativa.

Em vez dos doentes irem ao médico e se deslocarem até ao hospital, é o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) que vai começar a levar médicos de diversas especialidades até ao Centro de Saúde da Vila. "Vamos começar com a pediatria e vai o médico e enfermeiro em equipa", revela a presidente do Conselho de administração. "Depois teremos a medicina interna, a cirurgia geral, a ginecologia", enumera.

"Outras especialidades irão juntar-se à medida das necessidades", revela Ana Varges Gomes. A médica considera que esta é também uma forma das equipas hospitalares e dos médicos de família sediados em cada concelho trabalharem em conjunto, aliando os cuidados hospitalares aos cuidados de saúde primária.

Além de Aljezur, num segundo momento as consultas irão alargar-se ao centro de saúde de S. Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves,e irão seguir-se Tavira e Albufeira.

O Centro Hospitalar garante que não será algo episódico. "Vai ser uma realidade a partir de agora", afirma Ana Varges Gomes.

O autarca de Aljezur vê com agrado esta decisão e lembra que até ao Hospital mais próximo, o de Portimão, as populações têm que percorrer muitos quilómetros." Se pensarmos que de Odeceixe a Portimão, são 70 quilómetros e de Aljezur 60...", lamenta José Gonçalves.