Centro Interpretativo Variações será realidade até 2025

Espaço pretende manter vivo o legado de António Variações e incentivar os jovens de Amares a seguir a formação musical. A obra orçada em 173,8 mil euros é financiada em 80% pelo PDR - Renovação de Aldeias.

Dentro de, no máximo, dois anos, vai nascer em Fiscal, concelho de Amares, o Centro Interpretativo Variações. Uma obra há muito sonhada que pretende perpetuar a memória e o legado do filho da terra, António Rodrigues Ribeiro, nome artístico, António Variações.

O objetivo, segundo Liliana Brandão, secretária da junta de freguesia, passa por permitir a cada visitante mergulhar na história breve, mas intensa do artista que ligará para sempre Braga a Nova Iorque.

"Aquilo que nós pretendemos é que seja um espaço que no fundo se viva Variações. Quem entra se identifique e reconheça o artista nas suas várias facetas", refere. Para além de uma sala multimédia onde serão apresentados documentários e um pequeno auditório, será recriada uma barbearia.

Liliana Brandão e o presidente da junta de Fiscal, Augusto Macedo © Vanessa Batista/TSF

Esta foi uma notícia recebida com muita alegria pelo irmão Carolino Ribeiro, de 64 anos.

"Finalmente", começa por afirmar. "É tudo em memória do António. Vamos mostrar aos mais novos quem foi o António Variações, baseado na capacidade musical que ele tinha. Foi muito para além do imaginário", frisa.

Carolina Ribeiro © Vanessa Batista/TSF

A poucos metros da junta de freguesia de Fiscal, basta percorrer a estrada nacional em direção a Caldelas, encontramos um edifício amarelo, em estado de degradação, onde até 1987 existiu uma escola primária. Foi aqui que António Ribeiro completou a quarta classe e será precisamente neste espaço de 170 metros quadrados que irá nascer aquilo que descrevem como um "museu vivo".

"Tivemos conhecimento que, por exemplo, uns alunos de Salamanca fizeram um trabalho sobre Variações. Quem sabe, virem para cá e poderem estar lá a estudar. A ideia é que o espaço esteja vivo", revela Liliana Brandão.

E assim, o homem que sem formação musical conseguiu, de forma magistral, com a sua caixa de ritmos, conjugar estilos como fado e o rock passando pelo folclore, irá continuar a inspirar gerações através da AFAM - Associação Fluir Artes Musicais de Amares - que estará a cargo da formação de jovens e a AECA- Associação Educação, Cultura e Artes - que irá dinamizar o auditório do centro interpretativo com concertos.

Uma obra orçada em 173,8 mil euros dos quais 80% provêm do PDR - Renovação de Aldeias, 10% do Município de Amares e o restante da junta de freguesia. Augusto Macedo, presidente da junta de Fiscal, pede a colaboração de todos.

"Nós temos um orçamento dedicado a obras no valor de 25 mil euros anuais. Já temos um protocolo assinado com o município que vai custear 10%. É natural que o valor orçado não vá chegar para a obra. Vamos ter que arranjar outras maneiras de conseguirmos o dinheiro, porque nós no prazo de dois anos temos de concluir os trabalhos", compromete-se.

Entre fotografias, manuscritos, jarras e santinhos que Variações colecionava, o Centro Interpretativo contará com o icónico casaco de xadrez de assinatura de Pierre Cardin.

Recorde-se que muitas das peças pessoais do cantor foram leiloadas em 2009.

Aberto aos fins de semana ou a funcionar através de marcações, o objetivo é que cada um dos visitantes leve um pouco da história de António Variações.

Ora, se o busto junto à nacional 205 é um sucesso, são esperados muitos mais fãs à pequena freguesia de Fiscal para descobrir mais sobre o compositor e cantor minhoto.

Carolino Ribeiro confessa-se espantado com a diversidade de públicos que, nos dias de hoje, continua a apreciar a arte do irmão. Até na sepultura são deixadas lembranças. "Recentemente, um admirador dele, que é também cabeleireiro, ofereceu as primeiras tesouras que ele usou", relata.

Como um dia disse a ilustradora Helena Soares "António Variações era cor num Portugal cinzento" ainda muito marcado por 48 anos de ditadura. Exuberante e vanguardista, mais de duas décadas depois de morrer, a 13 de junho 1984, o barbeiro cantor continua a surpreender e atual. Prova disso é o sucesso recentemente lançado pela voz de Marisa Liz - Guerra Nuclear.