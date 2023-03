Centro ismaelita de Lisboa foi alvo de ataque. Que comunidade é esta?

Com 12 a 15 milhões de membros em todo o mundo, a comunidade ismaelita insere-se no ramo Xiita do Islão e está representada em 25 países, segundo uma tradição que conta já com 1400 anos. Em Portugal tem oito mil membros.

Tal como o restante Islão, acreditam em Deus e que o seu mensageiro é Maomé. Mas, "de acordo com a doutrina Xiita, onde a Comunidade Ismaili se insere, o profeta Maomé designou o seu primo e genro Ali, como o Imam da Comunidade Muçulmana, estabelecendo assim a instituição do Imamat, a quem conferem a autoridade de liderar a comunidade em assuntos espirituais e seculares", lê-se num retrato da comunidade divulgado pela própria estrutura.

A comunidade Xiita, minoritária no Islão, foi subdividida ao longo dos tempos, sendo a Comunidade Shia Ismaili a segunda maior dentro dos Xiita. O nome surgiu com Ismail, filho mais velho do Imam Jafar as-Saqid.

O Imam, líder do povo, é designado de forma hereditária desde a morte do profeta Maomé, numa linha de sucessão traçada desde o primeiro Imam Ali até ao príncipe Karim Aga Khan.

A Comunidade Ismaili rege-se por uma Constituição, ordenada em 1986 e retificada em Lisboa em 1998, que à semelhança das anteriores, é fundada na aliança espiritual de cada um ao atual Imam, mantendo em simultâneo a aliança que todos os Ismailis devem às entidades nacionais dos países onde são cidadãos.

Aga Khan leva já 60 anos como Imam. É o fundador e presidente da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN), que opera em mais de 30 países, principalmente no sul da Ásia, Ásia Central, África Oriental e Ocidental e Médio Oriente, com mais de 80 mil colaboradores.

O orçamento anual da AKDN para atividades de desenvolvimento sem fins lucrativos é de aproximadamente 900 milhões de dólares.

A AKDN está em Portugal desde 1983, tendo a Fundação Aga Khan sido oficialmente reconhecida em 1996, por decreto-lei, como uma fundação portuguesa. A rede e a fundação empregam cerca de cem pessoas em Portugal.

As atividades da Fundação no país vão da investigação à intervenção nas áreas da educação de infância e das respostas à exclusão social e pobreza urbana.

O Centro Ismaili em Lisboa foi esta terça-feira de manhã alvo de um ataque, perpetrado por um homem armado com uma faca de grandes dimensões, segundo a PSP, que tem problemas psiquiátricos e foi detido e conduzido ao hospital, depois de matar duas pessoas e deixar uma outra ferida gravemente.

O ataque ocorreu quando decorriam aulas e outras atividades no Centro Ismaili, precisou o presidente do Conselho Nacional da Comunidade Muçulmana Ismaili, Rahim Firozali.