Centros comerciais de Lisboa estão preparados mas não esperam avalancha de clientes

A Associação Portuguesa de Centros Comerciais está na expectativa com a reabertura destes espaços esta segunda-feira na zona de Lisboa e Vale do Tejo.

Em declarações à TSF, o presidente da associação confessa que espera que seja rapidamente alterada a regra que obriga a um limite de cinco pessoas por cada cem metros quadrados mas também acredita que não vai demorar muito a recuperar o ritmo do negócio.

António Sampaio de Matos garante que está tudo pronto para abrir esta segunda-feira, como já estava no inicio do mês de junho, quando as grandes superfícies reabriram no resto do país.

Anatónio Sampaio de Matos fala sobre as medidas que foram adotadas 00:00 00:00

Os lisboetas estiveram três meses sem centros comerciais. Sampaio de Matos não espera nenhuma avalanche mas, se acontecer, avisa que pode ser preciso fechar para cumprir as regras.

António Sampaio de Matos lembra que é preciso cumprir as regras 00:00 00:00

O período de encerramento trouxe prejuízos mas a expectativa é que não demore muito a recuperar os níveis de negócio antes da pandemia, embora seja de esperar alguma lentidão nessa recuperação por causa das restrições quanto ao número de pessoas autorizado em cada momento.

António Sampaio de Matos acredita que vai ser possivel recuperar os níveis de negócio antes da pandemia 00:00 00:00

