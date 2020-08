Centros de dia reabrem a 15 de agosto

© Diana Quintela/Global Imagens (arquivo)

Os centros de dia vão poder reabrir a partir do dia 15 de agosto. A notícia foi avançada pela Antena 1 e já confirmada pela TSF junto de fonte do Ministério do trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

As orientações já foram estão definidas e já foram enviadas para as diferentes entidades, sendo que os centros que tenham outro tipo de respostas acopladas serão alvo de avaliação por parte das autoridades de saúde locais e do instituto de segurança social.

O ministério deverá emitir uma comunicação oficial ainda esta tarde sobre o assunto.