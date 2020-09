Centros não conseguem dar resposta. Lei do abate "não resolve e traz-nos constrangimentos"

© Pixabay

Por Rute Fonseca 23 Setembro, 2020 • 15:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses diz que a lei que proíbe o abate de animais nos canis só trouxe mais constrangimentos.

De acordo com a Direção geral de Alimentação e Veterinária, este município está no top três dos que registaram mais de cem abates de animais em 2019, já com a lei em vigor.

Cristina Lasalete Vieira sublinha que recolhem animais de outros concelhos e o abate só acontece em situações muito específicas. "Só fazemos abates quando é extremamente necessário, falamos de animais acidentados, animais doentes que são abandonados e quando o encontramos estão tão mal que nem podem ser reabilitados ou que são violentos. Nos últimos dados de 2019 os eutanasiados foram 116 como diz o relatório da DGAV, já em relação aos animais adotados o relatório indica 117, mas só apresenta os dados do CRO. Mas temos a Animarco que trabalho diretamente connosco nas adoções e no ano passado a Animarco registou 300 adoções e este ano até setembro já são 200", adianta.

Esta manhã, o Bastonário da Ordem dos Veterinários dizia na TSF que a lei que proíbe o abate de animais nos canis não resolveu o problema da superlotação nos centros de recolha animal. A autarca do Marco de Canaveses acrescenta que os constrangimentos são ainda maiores, os centros de recolha não têm capacidade de resposta.

"A lei não resolve e traz-nos constrangimentos, porque se não podermos abater cães mesmo em situações extraordinárias isso só vai significar que o número de cães vai aumentar. Nos últimos anos há cada vez mais pessoas a abandonarem animais e é um problema para as autarquias e para os centro de recolha oficiais. Os nossos municípios vizinhos estão a realizar candidatura no âmbito da comunidade intermunicipal, para construir os próprios CRO e o Marco de Canaveses tem sido sacrificado porque tem sido chamado para socorrer os municípios aqui ao lado. No período final da época de caça há muito abandono, queremos dar resposta a todos mas não há condições. É um problema que não é só do Marco mas a nível nacional", sustenta.

A solução tem passado por realizar campanhas de adoção de animais e trabalhar em parceria com a Animarco, a maior associação de proteção de animais do concelho.