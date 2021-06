Cerca a Lisboa levantada, confusão mental pós-Covid e outros destaques TSF

© Tiago Petinga/Lusa

Voltou a ser permitida a circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML), que estava proibida desde as 15h00 de sexta-feira. Na manhã desta segunda-feira, já foi possível circular para dentro e para fora da AML, mas as restrições aplicam-se aos próximos fins de semana, sem fim à vista. Conheça aqui todas as exceções.

No primeiro fim de semana de cerca à Área Metropolitana de Lisboa, a GNR registou 210 situações de incumprimento. A Guarda Nacional Republicana ainda multou algumas pessoas. Conheça aqui toda a história.

Os médicos começam a reportar casos de alterações psicopatológicas pós-Covid. Perturbações do sono, dificuldades de concentração e alterações do foro psicológico e psiquiátrico são alguns dos sintomas mais prevalentes. A TSF explica-lhe tudo aqui, pela voz dos clínicos.

"É como se a cabeça estivesse vazia." Um testemunho de desespero após a recuperação da Covid-19. Maria Emília dos Santos Ramos acredita que faz parte das estatísticas da síndrome pós-Covid. "Não há estudos, não há como tirar a pessoa lá do fundo", diz. A TSF conta-lhe aqui o que está em causa.

Sem "autoflagelos" e com confiança nas instituições: é assim que Costa encara a "boa gestão" de fundos europeus. O primeiro-ministro também frisa que o risco de fraude em Portugal "é inferior à média europeia". Leia tudo aqui sobre as garantias do governante.

O verão começou com aguaceiros, vento e nebulosidade, de Norte a Sul do país. Saiba o que esperar dos primeiros dias da estação mais quente do ano, aqui.

A Câmara de Lisboa abriu a testagem Covid a não-moradores e tornou-a ilimitada. Conheça mais pormenores aqui.