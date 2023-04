Cerca de 150 operacionais combatem incêndio em fábrica de Coimbra

Por Marta Melo 21 Abril, 2023 • 12:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O reacendimento aconteceu por volta das sete da manhã, quando, segundo o comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Paulo Palrilha, "houve uma explosão de fumos e de gases".

"O incêndio deflagrou de tal maneira que tivemos de reforçar imediatamente e estão aqui envolvidos neste teatro de operações 135 bombeiros apoiados por 40 viaturas".

Segundo Paulo Palrilha o reacendimento deveu-se a "uma combustão lenta que ocorreu durante a noite, não visível" na parte da cobertura, de polibetano.

"É uma cobertura que não permite o combate, tem de se retirar a estrutura e estávamos a aguardar equipamentos específicos para retirar em segurança, durante o dia, a estrutura".

Ontem à noite tinha ardido uma zona de câmaras frigoríficas desta unidade da Lugrade, em Torre de Vilela, na zona norte de Coimbra. O incêndio foi controlado horas depois, com os bombeiros a permanecer no local.

"A solução para extinguir totalmente este incêndio é retirar as chapas que não foi possível ontem à noite por causa de questões de segurança". ​​​​​​

Junto à fábrica esteve também o vereador, Carlos Lopes, da proteção civil, que sublinhou que "em termos de meios foi feito o possível".

"Tivemos toda a noite no local, a fazer aquilo que era possível que era controlar as zonas térmicas com água, por cima, porque não conseguíamos ter acesso direto ao local central da ignição".

Não há feridos a registar. Ainda assim os bombeiros tentam manter as chamas no perímetro da fábrica, evitando propagações a outras edifícios contíguos nesta zona industrial.

À população é recomendado que tenham algumas precauções, como "fecharem as janelas". "Por medida de precaução", sublinha Paulo Palrilha.

Em comunicado, a Lugrade diz que estão, «previsivelmente», «perante uma perda absoluta desta unidade da Lugrade, que foi inaugurada em 2017".

A empresa agradece "a onda de solidariedade gerada» e nota que «o mais importante é não haver vítimas a registar".

"A unidade da Lugrade de Taveiro continua em plena laboração e em breve irá ser inaugurada a nova unidade da Lugrade, localizada em Casais do Campo, Coimbra», conclui num breve comunicado publicado na rede social Facebook.