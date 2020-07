Fogo em Cascais está em resolução. Há mais de 260 operacionais no terreno

© Ivo Pereira / Global Imagens

O incêndio numa zona de mato em Alvide, no concelho de Cascais, que esta tarde mobilizou mais de 260 operacionais, apoiados por seis meios aéreos e 73 viaturas, está em fase de resolução.

Os trabalhos de rescaldo vão prolongar-se por mais algumas horas, com o mesmo dispositivo no terreno (pelas 21h00).

Em declarações à TSF, Hugo Santos, segundo comandante distrital de Lisboa, explicou que o vento forte que se fazia sentir causou projeções das chamas, que ameaçaram varias casas dispersas.

Hugo Santos pede aos cidadãos que não se aproximem do local 00:00 00:00

As informações constam do site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que refere as 18h07 como hora do alerta.

Segundo relatos de moradores e informações confirmadas à TSF pelos Bombeiros de Cascais e de Alcabideche o fumo chegou à marginal e à praia do Estoril, onde um helicóptero retirou água para combate às chamas.

O incêndio chegou a atingir os telhados de dois edifícios, mas estes focos foram "rapidamente debelados", disse o presidente da câmara, Carlos Carreiras. "Tivemos focos em dois prédios, mas foram rapidamente debelados" pelos meios aéreos que estão no terreno, explicou à agência Lusa Carlos Carreiras.