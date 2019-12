200 pessoas retiradas de moto 4 da estação ferroviária da Trofa

Por Lusa 19 Dezembro, 2019 • 19:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cerca de 200 pessoas foram esta quinta-feira retiradas de moto 4 da estação ferroviária da Trofa depois da subida das águas de um ribeiro afluente do rio Ave as ter retido no local, disse à Lusa o comandante dos bombeiros.

O alerta, segundo o comandante dos Bombeiros da Trofa, João Pedro Goulart, foi dado cerca das 17:00, mas a chegada dos bombeiros ao local, "devido ao grande volume de solicitações" por causa da depressão Elsa, "só ocorreu cerca de hora e meia depois, com o recurso a uma moto 4".

A subida das águas, acrescentou o comandante, "cobriu 10 degraus da escadaria de acesso à plataforma" ferroviária, numa altura em que "havia muitos comboios a chegar", situação que "já não ocorre devido ao recuo das águas".

A subida das águas do rio que atravessa o concelho "interditaram também várias estradas secundárias" da Trofa, "ameaçando, cerca das 18:30, tornar também impossível a circulação na Estrada Nacional 14 (EN14), perto do polo 1 da Câmara da Trofa", referiu fonte da câmara contactada pela Lusa.

Em Valongo, a Proteção Civil revelou à Lusa a interdição das pontes Ferreira e Luriz, que atravessam o rio Ferreira, na freguesia de Campo, e cujas águas galgaram as margens, encerrando também as estradas municipais que acompanham o seu curso.

O comandante da Proteção Civil local, Delfim Cruz, revelou que, pelas 18:15, a situação se "encontrava estável no concelho".

Em Santo Tirso, a câmara anunciou ao início da tarde a interdição de estacionamento no parque de estacionamento da estação ferroviária, que fica na margem do rio Ave.