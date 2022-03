Cerca de 215 sismos já sentidos pela população nos Açores

Na freguesia de Santo Amaro, na ilha açoriana de São Jorge, uma das mais afetadas pela crise sísmica, a população está apreensiva e preparada para sair de casa, devido ao cenário que lembra catástrofes do passado, concelho de Velas, Ilha de São Jorge, Açores, 23 de março de 2022. No centro da freguesia com 790 habitantes e 21,23 quilómetros quadrados, localizada no concelho das Velas, as pessoas procuram fazer a rotina habitual, mas o ambiente é de apreensão devido à crise sísmica que está a assolar a ilha, onde desde terça-feira e até à manhã de hoje já se tinham sentido 20 sismos. ANTÓNIO ARAÚJO/LUSA

