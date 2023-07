Cerca de 30 concelhos do interior Centro e Algarve em perigo máximo de incêndio

© Fernando Fontes/Global Imagens

Cerca de 30 concelhos dos distritos de Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro estão esta quarta-feira em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também quase todo o território do interior Norte e Centro do país, assim como alguns concelhos litorais nos distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria em risco muito elevado, num dia em que as temperaturas deverão subir.

Cerca de 70 outros municípios dos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Lisboa, Leiria, Aveiro, Braga, Porto e Vila Real estão em risco elevado.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Desde o início do ano, as mais de 4831 ocorrências de fogo já afetaram pelo menos 10 mil hectares de espaços rurais.

O IPMA prevê para esta quarta-feira no continente subida de temperatura, em especial da máxima, em vento por vezes forte na faixa costeira a norte do Cabo de Sines.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13ºCelsius (Bragança, Coimbra e Leiria) e os 20ºC (Faro) e as máximas entre os 25ºC (Aveiro) e os 36ºC (Castelo Branco, Évora e Beja).