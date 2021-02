Cerca de 50 mil portugueses receberam a primeira dose da vacina na última semana

© Vasco Célio/Lusa

Na última semana, 50.136 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Portugal Continental e 46.565 concluíram o processo de vacinação ao receberem uma segunda dose, num total de 96.701 vacinados.

Os dados constam do boletim referente à vacinação contra a Covid-19, divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde.

Na totalidade, 433.475 pessoas em Portugal (aproximadamente 4% da população) já receberam pelo menos uma dose da vacina desde que se iniciou o programa de imunização. Destas, 248.708 já completaram o processo e 184.767 esperam pela dose de reforço da vacina.

Durante a última semana foram administradas um total de 143.034 doses da vacina.

Consulte aqui o relatório de vacinação na íntegra.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que conta com mais doses administradas (221.815), seguida do Norte (219.961), Centro (163.749), Alentejo (51.347) e Algarve (23.995).

Apesar do baixo número de doses, o Alentejo é a região do país com mais percentagem (7%) de primeiras doses administradas.

Os dados mostram ainda que 8% da população com mais de 80 anos (52.470) já completou a vacinação contra a Covid-19. Nesta faixa etária, 126.259 pessoas (12% do total) receberam a primeira dose da vacina.

Portugal tinha recebido, até ao último domingo, 830.730 doses e distribuído 718.143.

