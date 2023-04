Seis mil estão a aprender a língua chinesa em Portugal

© Diana Quintela /Global Imagens (arquivo)

Pela segundo ano consecutivo, está a ser celebrado em Portugal o dia da língua chinesa.

Nos últimos anos, mais alunos têm manifestado interesse na aprendizagem da língua chinesa que, no essencial, é o mandarim nas formas escrita e falada.

Cármen Amado Mendes, a presidente do Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM) em Lisboa, diz que dos cerca de 6 mil alunos, só 2 mil pertencem à comunidade chinesa.

O Centro organiza a celebração do dia da língua chinesa, que cada vez mais é representada pelo mandarim, que funciona como língua franca, em todo o território chinês.

Aprender chinês dá muito trabalho e pode mesmo ser considerada, uma das tarefas mais difíceis do mundo, no que à aprendizagem de línguas, diz respeito.

Numa conversa com a TSF, a presidente do CCCM explica que na língua chinesa, os detalhes do traço de cada carácter, na versão escrita, são importantes, como é o tom, na versão falada.

A celebração do dia da língua chinesa, em Portugal, coincide este ano, com a visita do chefe do governo da região administrativa especial de Macau, Ho Iat Seng, que estará em Lisboa até sábado.