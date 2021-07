Cerca de 60% dos doentes internados com Covid ainda têm mais de 50 anos

© Etienne Laurent/EPA

Por Nuno Guedes 14 Julho, 2021 • 07:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cerca de 60% dos internados nos hospitais portugueses com Covid-19 têm mais de 50 anos, apesar destas idades representarem apenas 16,6% dos novos casos nos últimos 14 dias. Os dados foram fornecidos pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e calculados pela TSF.

Resultado do avanço no processo de vacinação, a distribuição etária dos doentes que têm de ser internados mudou muito nos últimos meses, mas mesmo assim a maioria continuam a ser pessoas com mais de 50 anos, com destaque, nas enfermarias, para quem tem 80 ou mais anos (18,4%), apesar de quase todos os portugueses com estas idades já terem o esquema vacinal completo (95%).

A distribuição etária dos internados em enfermarias é, no entanto, atualmente, muito diversificada, seguindo-se os 17,7% da faixa etária dos 40 aos 49 anos, 16,4% dos 70 aos 79, 15,2% dos 30 aos 39, 14% dos 60 aos 69 e 12% dos 50 aos 59.

Abaixo dos 29 anos as percentagens são muito mais baixas e cada vez menores à medida que os infetados são mais jovens.

Ao contrário das enfermarias, nas unidades de cuidados intensivos a faixa etária mais comum, com mais de um em cada quatro casos (26,4%), tem entre 50 e 59 anos. Com uma percentagem não muito diferente, seguem-se as idades dos 40 aos 49 (23,9%).

Entre os mais velhos, com 70 ou mais anos, a percentagem de internados em enfermaria chega hoje aos 34,8%, mas nos cuidados intensivos estas idades representam apenas 12,9% - sendo que apenas 1,8% tem 80 ou mais anos.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19