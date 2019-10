Cerimónia do 5 de Outubro corta trânsito junto à Câmara de Lisboa

Câmara Municipal de Lisboa © Direitos Reservados

O trânsito vai estar interrompido no sábado, entre as 08h00 e as 11h00, na Rua do Arsenal, Praça do Município e Praça do Comércio, em Lisboa, devido à realização da cerimónia evocativa do 05 de Outubro. Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa indica que os cortes de trânsito irão ocorrer em toda a extensão da Rua do Arsenal - Largo Corpo de Santo/Praça do Município, na Rua do Comércio entre o cruzamento da Rua do Ouro e a Praça do Município e na Rua de S. Julião entre a saída do parque de estacionamento e o cruzamento com a Rua do Ouro.

O trânsito nas artérias adjacentes estará sujeito a condicionamentos. Entre as 08h30 e as 11h00, a saída do parque de estacionamento da Praça do Município estará também vedada. As alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão coordenadas no local pela polícia.

A cerimónia do 05 de Outubro deste ano foi ajustada para um formato mais curto, sem discursos, por se realizar na véspera das eleições legislativas de domingo.