Cerimónias da JMJ no Parque Eduardo VII. Veja aqui os constrangimentos e alternativas de trânsito

O plano de acessibilidades prevê condicionamentos à circulação rodoviária na Área do Parque VII na terça, quinta e sexta-feira, devido às cerimónias da JMJ para ali previstas.

A realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que arranca na terça-feira, vai obrigar a vários constrangimentos de trânsito na Área Metropolitana de Lisboa e a um reforço dos transportes públicos.

Nestas áreas estão delimitadas três tipos de zonas: vermelha, com restrição absoluta à circulação rodoviária; amarela, com restrição fortemente condicionada à circulação rodoviária; e verde, com restrição condicionada à circulação rodoviária.

Os condicionamentos garantem a circulação de veículos de emergência, transporte de medicamentos, transporte de pessoas com mobilidade reduzida e acesso a assistência médica mesmo nos momentos em que os eventos acontecem.

Há exceções de circulação na zona vermelha, nomeadamente residentes e trabalhadores, que têm de se fazer acompanhar de um comprovativo de residência ou de uma declaração da entidade patronal, de acordo com o plano de acessibilidade.

Relativamente ao comércio, dentro das zonas vermelha, amarela e verde, as cargas e descargas devem ser realizadas entre as 00h00 e as 10h00, com exceção dos veículos com mais de 3,5 toneladas que podem operar das 00h00 às 07h00.

Vias com restrição absoluta (vermelha)

Rua Castilho, Rua Joaquim António de Aguiar, Rua Marquês da Fronteira, Av. António Augusto de Aguiar, Av. Fontes Pereira de Melo, Praça Marquês Pombal (rotunda interna), Av. Liberdade (vias centrais), Praça dos Restauradores, Praça D. Pedro IV (Rossio), Rua da Betesga Avenida Eng. Duarte Pacheco, Rua da Prata, Rua da Alfândega, Campo das Cebolas e Avenida Infante D. Henrique, Praça do Comércio, Avenida Ribeira das Naus, Largo do Corpo Santo, Rua do Arsenal, Praça do Município, Largo de S. Julião, Rua Nova do Almada, Rua do Carmo e Rua 1º de Dezembro - (Rossio).

Zona vermelha, Parque Eduardo VII © Câmara Municipal de Lisboa

Vias com restrição fortemente condicionada (Amarela)

Cais do Sodré, Rua do Alecrim, Rua da Misericórdia, Rua São Pedro de Alcântara, Rua D. Pedro V, Praça Príncipe Real, Rua da Escola Politécnica, Largo do Rato, Rua D. João V, Rua Joshua Benoliel, Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, Rua Conselheiro Fernando de Sousa, Rua Marquês da Fronteira, Av. Miguel Torga, Rua de Campolide e Av. Calouste Gulbenkian.

Zona amarela, Parque Eduardo VII © Câmara Municipal de Lisboa

Vias com restrição condicionada (Verde)

Avenida D. Carlos I, Calçada da Estrela, Praça da Estrela, Rua Domingos Sequeira, Rua Ferreira Borges, Rua José Gomes Ferreira, Viaduto Duarte Pacheco, Estrada da Pimenteira, Avenida de Ceuta, Itinerário Principal n.º 7 (IP7) / Eixo Norte-Sul, Avenida das Forças Armadas, Entrecampos, Avenida Estados Unidos da América, Avenida Gago Coutinho, Rotunda do Areeiro, Avenida Almirante Reis, Rua Morais Soares, Praça Paiva Couceiro e Avenida Mouzinho de Albuquerque até à Avenida Infante Dom Henrique.

Zona verde, Parque Eduardo VII © Câmara Municipal de Lisboa

De acordo com informação da Câmara Municipal de Oeiras, o trânsito vai estar condicionado em Algés na terça e na quarta-feira, devido a um encontro dos peregrinos franceses e italianos, designado o "Encontro das Nações" e para o qual são esperadas 30 mil pessoas.

Na terça-feira, entre as 07h00 e as 16h00, estão previstos condicionamentos de trânsito na Avenida Marginal (Estrada Nacional 6 ou EN6), em ambos os sentidos, desde o nó com a EN 6-3 (Alto da Boa Viagem) até à Avenida da Índia, havendo um desvio, nesta avenida, para a Rua Damião de Góis.

Neste período há também limitações na Avenida Pierre Coubertin, junto ao Parque Técnico/Praça da Maratona do Jamor e à intersecção com a Estrada da Costa; e no Itinerário Complementar (IC) 17, também denominada CRIL (Circular Regional Interior de Lisboa), no sentido norte-sul, desde a saída para Miraflores.

No dia seguinte, quarta-feira, das 16h00 às 24h00, estão previstos condicionamentos nas mesmas vias de trânsito.

Alternativas

Em alternativa à Avenida Marginal, no sentido Lisboa-Cascais, sugere-se o IC17 - CRIL (sentido ascendente) e a Autoestrada 5 (A5). No sentido Cascais-Lisboa, pode ser feito o percurso que passa pela EN 6-3, pela A5 e pela A9.

A alternativa à Avenida Pierre Coubertin é a A5.

Os transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa vão disponibilizar na JMJ mais 354 mil lugares em cada dia útil e mais 780 mil lugares nos dias do fim de semana.

Entre terça e sexta-feira serão disponibilizados por dia mais 354 mil lugares, dos quais 119 mil no modo rodoviário, 90 mil em comboios, 143 mil em metro e metro de superfície e dois mil em barcos.

O reforço da oferta foi consensualizado com a CP - Comboios de Portugal, Metropolitano de Lisboa, Carris, Carris Metropolitana, Fertagus, Metro Transportes do Sul e Transtejo/Soflusa.

Na terça, quinta e sexta-feira estarão encerradas, a partir das 11h00, as estações de metro das Picoas, Parque, Marquês de Pombal e Avenida.

Por razões de segurança na circulação viária, os elevadores da Bica, Glória e Lavra vão estar encerrados nos dias 1, 3, 4, 5 e 6 de agosto.

As linhas da Carris que servem as zonas delimitadas pelos perímetros de segurança da Zona Vermelha ou em arruamentos estreitos, serão suprimidas ou alteradas.

Os residentes em Lisboa que vivem nos perímetros de segurança dos eventos da JMJ e são afetados pelos condicionamentos podem estacionar de forma gratuita em qualquer outra zona da cidade, anunciou a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL).

Esta medida, que se aplica apenas a viaturas com dístico de residente nas zonas com restrições, vigora entre 31 de julho e 6 de agosto.