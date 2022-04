Cerimónias da Semana Santa regressam a Braga este domingo

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens (arquivo)

Este domingo, as cerimónias da Semana Santa estão de regresso a Braga. O rito bracarense foi incrementado por São Geraldo, arcebispo de Braga, no século XI, mas só tomou uma maior definição no século XV.

Depois da pausa provocada pela pandemia de Covid-19, as comemorações estão de volta para contento das finanças e da devoção de muitos milhares de turistas que acorrem à cidade dos arcebispos.

Este domingo realiza-se a procissão de ramos, uma tradição secular. Esta segunda e terça-feira há vários concertos de música, um deles pela paz na Ucrânia. Já no domingo de Páscoa, faz-se o compasso ou visita pascal, benzendo as casas, entre campainhas, foguetes e bandas de música.