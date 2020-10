Cerimónias do 13 de Outubro não atenuam crise na economia de Fátima

Os empresários em Fátima estão com muitas dificuldades © Paulo Cunha/Lusa

As cerimónias do 13 de Outubro em Fátima, este ano limitadas a seis mil peregrinos no recinto, pouco contribuem para atenuar a crise na economia local. Os hotéis estão com quebras de 90%, praticamente sem peregrinos estrangeiros devido ao impacto da pandemia.

"O turismo religioso, tradicionalmente, é um turismo que trabalha com grupos de turistas estrangeiros em mais de 70% do seu volume e esses turistas estrangeiros que se deslocam em grupo desapareceram por completo, praticamente, com as contingências das deslocações. Portanto tem um impacto enorme na hotelaria e na restauração, à volta dos 90% de quebra", explicou à TSF Purificação Reis, presidente da associação empresarial ACISO (Associação Empresarial Ourém-Fátima).

A responsável pela entidade confirma que aconteceram despedimentos no setor, equivalentes a 2500 postos de trabalho.

"Os empresários estão com muitas dificuldades para manterem as empresas em funcionamento, tem-se trabalhado nisso, na reclamação de medidas adicionais, principalmente que financiem os postos de trabalho, à luz do que foi o primeiro lay-off", salientou a presidente da associação empresarial ACISO.

Alguns hotéis não chegaram a abrir e o presidente do município de Ourém, Luís Albuquerque, mostra-se apreensivo.

"É uma situação muito preocupante porque Fátima emprega milhares de pessoas, não só do nosso concelho mas também de concelhos limítrofes, e isso obviamente que vai ter um impacto grande em termos de emprego no futuro", afirmou Luís Albuquerque.

Os casos sociais acompanhados pela autarquia estão a aumentar.

"Esse é um trabalho que temos vindo a fazer com muito cuidado, muita proximidade e sentimos, já hoje, que esse apoio está a ser muito aumentado. Só para ter uma ideia, em termos de escolas as ações sociais dos escalões A e B aumentaram já cerca de 30% em comparação com o ano passado", acrescentou o presidente do município de Ourém.

A peregrinação de outubro marca o fim da tradicional época alta do turismo religioso que começa em maio.