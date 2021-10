Certezas de Costa e dúvidas do OE, Marcelo a correr por fora e outros destaques TSF

O primeiro-ministro, António Costa © Miguel A. Lopes/EPA

Do debate parlamentar desta terça-feira sobre o Orçamento do Estado para 2022 saíram três certezas em torno de António Costa: o primeiro-ministro não se demite se o documento for chumbado, está disposto a governar "em duodécimos" e será o candidato - e líder - do Partido Socialista em caso de eleições antecipadas.

Perante o impasse em torno do Orçamento, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou que fez "diligências complementares" até ao início do debate sobre o Orçamento do Estado na Assembleia da República.

O debate decisivo sobre o documento, que poderá mergulhar Portugal numa crise política, aqueceu quando Rui Rio falou em Mário Soares, comparando a atuação de António Costa à do antigo líder socialista. O presidente do PSD afirmou que o primeiro-ministro se colocou "nas mãos" de BE e PCP, atravessando uma "linha vermelha" que Soares nunca passou. Na resposta, Costa lembrou que em 2016 mandou abaixo "um muro", entre a direita e a esquerda, governou sem maioria, e com "o apoio de Mário Soares".

Já o BE defendeu que uma eventual rejeição do Orçamento do Estado "não tem como efeito obrigatório a dissolução do Parlamento e a marcação de eleições", insistindo na disponibilidade negocial caso o Governo "deixe a posição de intransigência".

Entre os comunistas, Jerónimo de Sousa acusou o Governo de ter considerado "apenas isoladamente" as propostas apresentadas pelo PCP no âmbito do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), defendendo que o salário mínimo nacional continua abaixo daquilo que o país precisa.

Antes do início do debate, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, foi o primeiro governante a cruzar os passos perdidos do Parlamento e, sozinho e antes do restante Executivo, entrou no plenário, dirigindo-se às bancadas da esquerda.

Já depois do debate, o presidente do PSD, Rui Rio, disse ter garantias de que os deputados do PSD/Madeira votarão contra o Orçamento do Estado para 2022, de forma "perfeitamente solidária" com a decisão tomada pela direção nacional. Em relação à reunião entre Paulo Rangel e o Presidente da República, Rio reagiu com um silêncio ensurdecedor. O olhar percorreu as caras de todos os jornalistas à espera de uma explicação, que não encontrou.

