Certificado digital entra esta quinta-feira em vigor com mais de um milhão emitidos em Portugal

A primeira utilização prática do certificado digital aconteceu no fim de semana, uma vez que uma das condições para entrar e sair da Área Metropolitana de Lisboa, onde se verifica uma alta incidência de infeções com o ​​​​​​​coronavírus SARS-CoV-2, era ser detentor desse comprovativo.