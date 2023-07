Cervejeiros de Portugal lançam campanha para apelar ao uso responsável das trotinetas

O secretário-geral dos Cervejeiros de Portugal sublinha a importância de sensibilizar a população © Pedro Correia/Global Imagens (arquivo)

Os Cervejeiros de Portugal apresentaram esta semana uma campanha de prevenção rodoviária com o objetivo de promover o uso responsável de trotinetas, um meio de transporte cada vez mais popular, e apelar a uma condução segura cumprindo as regras de segurança e de trânsito, sem ingestão de bebidas alcoólicas quando associadas à sua condução.

A campanha "Isto Não é Sobre Trotinetas" decorre durante todo o mês de julho "nas redes sociais e em múpis digitais nas cidades de Lisboa e do Porto", sendo que continuará a partir de agosto e setembro "até ao final do ano". Em declarações à TSF, Francisco Gírio, secretário-geral da associação, garante que "os portugueses irão tomar consciência da visibilidade da campanha dentro destas regiões do país".

Com o apoio de parceiros institucionais como a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e a Prevenção Rodoviária Portuguesa e ainda da GNR, da PSP, da Bolt e da Associação Novamente, Francisco Gírio destaca a "grande necessidade de sensibilizar as pessoas, e em particular os jovens, que mais aderem a este tipo de mobilidade suave para o cumprimento das regras de segurança e de transito e também para não consumirem bebidas alcoólicas sempre que vão conduzir uma trotineta".

"O respeito das regras de trânsito e o cumprimento do código da estrada é exatamente igual para uma trotineta ou para um veículo automóvel ou para uma bicicleta. E é isto que nós queremos alertar", evidencia.

O secretário-geral dos Cervejeiros de Portugal sublinha a importância de sensibilizar a população para o facto de as escolhas individuais interferem com a segurança de todos, numa altura em que há falta de legislação para este tipo de atividade e apenas existe uma petição em análise no Parlamento para tornar obrigatório o uso de capacete aos utilizadores de trotineta.

"De facto aí não existe a legislação específica, sabemos que existe uma petição na Assembleia da República para tornar obrigatório o uso de capacete - é um tema controverso, nós sabemos que é controverso porque há muitos prós e contras - mas de facto o nosso conselho é que, sempre que seja utilizada uma trotineta, deve-se respeitar as regras de trânsito - andar na vias apropriadas para a mesma, não andar em cima dos passeis - portanto, cumprir as regras gerais de condução de um veículo", esclarece.

Ativa durante o mês de julho, a campanha será mantida durante o verão através do apoio institucional da Câmara Municipal de Lisboa e da Câmara Municipal do Porto.