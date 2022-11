CES alerta para riscos de equiparar politécnicos a universidades

© Photo by Brett Jordan on Unsplash

O Conselho Económico e Social (CES) recomenda uma reflexão profunda sobre a possibilidade de os politécnicos passarem a outorgar doutoramentos e de passarem a ser designados de Universidades Politécnicas.

Num parecer divulgado esta terça-feira, o CES alerta também para as implicações que a colocação das universidades e politécnicos no mesmo nível pode representar.

Um dos principais riscos é a diminuição do prestígio dos politécnicos, avisa o CES. O conselho diz que foi isso que aconteceu em países que equipararam universidades e politécnicos, como a Austrália e o Reino Unido, com a agravante de os politécnicos terem perdido características que faziam a diferença.

Pegando ainda no exemplo australiano, o CES nota que "a competição num ambiente tipo mercado conduz à estratificação do sistema, com preferência para as universidades".

Também no Reino Unido foi verificado que, nas avaliações - quer de ensino, quer de investigação -, as universidades de elite ocupam os primeiros lugares, enquanto nos últimos ficam os politécnicos equiparados a universidade.

No parecer elaborado a pedido da comissão parlamentar da Educação, o CES chama a atenção para o aumento dos custos financeiros decorrentes da necessária valorização dos professores e da necessidade de contratação de docentes.

O CES considera ainda que "a coerência da rede de ensino superior e de investigação deve ser salvaguardada e capacitada, tendo em conta as exigências do mercado de trabalho, as necessidades das comunidades estudantis e enquanto alavanca de coesão social e territorial".

Os avisos do CES para os riscos de equiparar os politécnicos a universidades vão ao encontro do que já tinha afirmado também o Ministério da Ciência e Tecnologia. O tema está a ser discutido na comissão parlamentar de Educação, depois de o Parlamento ter aprovado uma iniciativa legislativa de um grupo de cidadãos e de dois projetos de lei apresentados pelo BE e PCP.