Governo não pode dar melhores condições só aos trabalhadores mais qualificados

A CGTP defende que o Governo não pode limitar-se a melhorar as condições dos trabalhadores mais qualificados, mas sim de todos os trabalhadores. Em reação à entrevista do primeiro-ministro ao Expresso, a secretária-geral da CGTP diz considerar fundamental valorizar os salários do setor público e do setor privado.

"Nós continuaremos a lutar e a mobilizar os trabalhadores para lutar pelo aumento dos salários, porque isso é uma condição essencial para nós mudarmos este modelo que temos de baixos salários, de precariedade e é isso que faz com que os trabalhadores não se fixem. Não podemos cingir-nos apenas aos trabalhadores mais qualificados, porque nós temos um modelo de emprego de trabalhadores com baixas qualificações, precisamos de alterar este modelo. Não é investindo apenas nos licenciados que nós vamos conseguir isto", sustenta em reação à TSF.

Quanto à possibilidade de mexer nos escalões do IRS, para aumentar o rendimento da classe média, Isabel Camarinha diz que isso já devia ter sido feito: "Lembrar que isso fazia parte do programa do Governo que ainda não foi concretizado... já vem é tarde."

A secretária-geral da CGTP aplaude a manutenção do lay-off simplificado e das medidas de apoio urgente, mas afirma que é preciso mais rigor.