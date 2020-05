CGTP espera 400 a 500 participantes nas celebrações do 1.º de Maio na Alameda

© Pedro Rocha / Global Imagens

Com inscrição obrigatória e máscara opcional, a CGTP decidiu manter as comemorações do dia do trabalhador na Alameda, em Lisboa. As regras de confinamento obrigaram a organização sindical a um trabalho de "organização exigente" que passa, por exemplo, pela emissão de declarações para os participantes que se vejam obrigados a saírem dos seus concelhos para participarem na iniciativa.

Em entrevista à TSF, o responsável pelos preparativos, Libério Domingues, revela que são esperadas cerca de 400 a 500 pessoas, vindas de vários pontos do país. Todas elas inscreveram-se antecipadamente na iniciativa e fazem-se acompanhar de "uma declaração para virem para esta iniciativa que diz que vêm para o exercício da atividade sindical".

Para garantir o máximo de segurança possível, a CGTP vai dividir "o espaço da Alameda em fileiras, em toda a largura do relvado", sendo que "cada fileira terá entre si a distância de cinco metros". Os participantes estarão a três metros de distância uns dos outros.

Além destas medidas, a CGTP vai distribuir máscaras a todos os participantes, mas o seu uso é opcional. "Ninguém deixará de usar máscara por não a ter", remata o sindicalista.

