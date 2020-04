CGTP exige medidas "efetivamente extraordinárias"

Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP © Mário Cruz/Lusa

Por Lusa 14 Abril, 2020 • 17:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A CGTP exigiu esta terça-feira medidas extraordinárias que defendam a saúde e os direitos de todos e resposta a um conjunto de reivindicações que enviou ao Governo com o objetivo de salvaguardar todo o emprego e retribuições do trabalho.

"Vamos exigir, neste momento extraordinário, medidas efetivamente extraordinárias. Medidas de defesa da saúde e dos direitos", afirmou a central sindical numa declaração divulgada em conferência de imprensa.

A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, disse à agência Lusa que a Intersindical vai exigir resposta às reivindicações que enviou esta terça-feira para o Governo, presidente da Assembleia da República, partidos políticos com assento parlamentar e representação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em Lisboa.

A sindicalista referia-se a um conjunto alargado de medidas que a central considera urgentes e necessárias no imediato para preservar todo o emprego e a totalidade das retribuições do trabalho, nesta fase de combate à pandemia da Covid-19, em que muitas empresas estão encerradas ou com serviços reduzidos.

No documento, a que a Lusa teve acesso e noticiou na sexta-feira, a Inter defende também medidas para reforçar o setor público, em particular a saúde, e a produção nacional e para redirecionar os apoios às empresas, o que exige uma reafetação de recursos imprevisível, que está dependente da duração do combate ao surto epidémico.

A proibição de todos os despedimentos, independentemente do vínculo contratual, e a anulação dos que foram feitos nesta fase de pandemia, a proteção social de todos os desempregados e apoios para os micro, pequenos e médios empresários são algumas das medidas defendidas no documento reivindicativo.

Segundo Isabel Camarinha, a central sentiu necessidade de avançar com o documento reivindicativo porque "as medidas tomadas para enfrentar a presente situação revelam-se muito desequilibradas a favor das grandes empresas e do capital e muito insuficientes para os trabalhadores".

"Esta situação está a ser aproveitada para um profundo ataque aos direitos, desde o emprego, aos salários, aos direitos consagrados na lei e na contratação coletiva", disse à Lusa.

Por isso, a CGTP pretende fazer "um crescendo das reivindicações dos trabalhadores, até ao 1.º de Maio", que este ano terá de ser comemorado de forma diferente devido ao confinamento para combater a propagação da Covid-19.

"Temos de ser firmes na exigência do respeito integral dos direitos fundamentais dos trabalhadores e de outras camadas da população. É também por isso que nos associamos ao apelo para no dia 25 de Abril, das nossas janelas e varandas, cantarmos a Grândola, Vila Morena e o Hino Nacional, exigindo os nossos direitos, afirmando os valores de Abril", afirmou Isabel Camarinha.

Para a sindicalista, no atual quadro, "o 1º de Maio assume ainda maior importância (...), devendo ser o momento para a denúncia e reivindicação".

Reconhecendo que "não será possível realizar as manifestações e concentrações que juntariam muitos milhares de trabalhadores em todo o país", Isabel Camarinha prometeu que, mesmo assim, a CGTP irá "dar expressão à indignação, protesto e reivindicações dos trabalhadores nas mais diversas formas", se possível na rua, garantindo as necessárias medidas de proteção e distanciamento.